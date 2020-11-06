Герасимьюк – об умершем от COVID-19 журналисте: еще вчера был, и нет

Журналистка Ольга Герасимьюк сообщила о внезапной смерти от коронавируса COVID-19 своего коллеги Александра Старикова. Мужчины не стало в Бердянске (Запорожская область).

Переживаниями из-за трагедии и воспоминаниями о друге Герасимьюк поделилась на личной странице в Facebook. Она отметила, что еще совсем недавно Стариков подбадривал ее во время болезни и призывал скорее поправляться.

"Сон сегодня не шел, проснулась – еще темно... Зачем-то залезла в ФБ... Умер мой друг. От COVID-19. Самый веселый в мире Саша Стариков. Один в этом мире, с кем можно было читать стихи, изображать Вертинского и Веру Холодную ("Где вы теперь, кто вам целует пальцы..."), говорить о Шкловском, смеяться по ночам", – написала журналистка.

"Умер в Бердянске, где мы назначили встречу "в самую гадкую погоду", когда задувает БОРА – жесткий восточный ветер... Потому что я такое люблю, а Саня был готов обеспечить все. Потому что, говорил, "мы все можем, мы – "непальцы" ("не пальцем деланные")... Недавно, когда болела, строчил мне свои слова о "давай-вставай, еще не спето столько песен". Я протупила и еще и не ответила на последнюю шутку", – добавила Герасимьюк.

Она подчеркнула, что шокирована неожиданной потерей друга и осознанием того, что теперь уже никогда не сможет откровенно с ним поговорить.

"А теперь, сегодня утром – куда, Саня, писать? Куда, Саня, ехать и как я буду знать, когда будет дуть эта чертова БОРА? И кого ты вспомнил, когда умирал? И почему ты умер так – бац?! И зачем пишу это все в ФБ... Не читают его в морге, и на том свете тоже... А куда написать? Что был такой Саня Стариков. Был журналист и весельчак. Был университетский друг. Читал тонны книг, писал, говорил: "Пока не скучаю, а там посмотрим", – вспоминает Герасимьюк.

Напоследок она рассказала, что в течение восьми лет летом Стариков ездил раскапывать Ольвию и звал подругу присоединиться в 2021 году.

"Заманивал бутылкой с "соком бешеных кузнечиков"... Был еще вчера, и нет... И это невыносимо и непонятно", – завершила журналистка пост.

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