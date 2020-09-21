Геращенко сообщила о позитивной динамике в состоянии Балуха
Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко от “Европейской солидарности” в Facebook. Она сослалась на слова врачей Балуха.
“От лечащих врачей В. Балуха: “Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию – фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение”, – написала Геращенко.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент со ссылкой на слова врачей сообщил, что Балух продолжает находиться в состоянии медикаментозной комы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября стало известно, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Днепровский районный суд Киева арестовал на 2 месяца подозреваемого в жестоком избиении Балуха.