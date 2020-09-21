Геращенко сообщила о позитивной динамике в состоянии Балуха

Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко от “Европейской солидарности” в Facebook. Она сослалась на слова врачей Балуха.

“От лечащих врачей В. Балуха: “Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию – фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение”, – написала Геращенко.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент со ссылкой на слова врачей сообщил, что Балух продолжает находиться в состоянии медикаментозной комы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Днепровский районный суд Киева арестовал на 2 месяца подозреваемого в жестоком избиении Балуха.