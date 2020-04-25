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25 апреля • обновлено в 23:14
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Геращенко раскрыл детали жуткой схемы врача из Киева

1.1т
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Национальная полиция Украины остановила преступную деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники и ее сын. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

Как пояснил Геращенко, преступники продавали детей, рождённых украинскими женщинами в Китай за деньги. "Цена" одного ребенка – примерно 50 тысяч долларов.

Младенцев продавали в Китай: Геращенко раскрыл детали жуткой схемы врача из Киева

"Клиентов искали как правило среди граждан КНР – одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины", – рассказал Геращенко.

Сейчас проверяются еще 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине с нарушением действующего законодательства. Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить.

"Полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось! Дело в том, что полноценного регулирования такой сферы как суррогатное материнство в Украине на сегодняшний день не существует. Но оно и прямо не запрещено законом, и потому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно!", – написал Геращенко.

По факту деятельности группировки открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Квартира, в которой содержали новорождённых детей перед отправкой в Китай

Квартира, в которой содержали новорождённых детей перед отправкой в Китай

Антон Геращенко \ Facebook

Квартира, в которой содержали новорождённых детей перед отправкой в Китай

Квартира, в которой содержали новорождённых детей перед отправкой в Китай

Антон Геращенко \ Facebook

Квартира, в которой содержали новорождённых детей перед отправкой в Китай

Квартира, в которой содержали новорождённых детей перед отправкой в Китай

Антон Геращенко \ Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
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Чан Джеки
Чан Джеки
думаю что их судьба смерть .и на зоне им жизни нема.
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