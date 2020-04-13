Геращенко призвала увеличить штрафы для поджигателей травы

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что штрафы за поджог травы и другие нарушения экологического законодательства должны быть высокие, потому что увечия экологии от таких правонарушений являются значительными.

Об этом депутат заявила во время включения на телеканале "Прямой". По ее убеждению, абсолютной позором является то, что штрафы за хождение без маски 17 000 гривен, а за поджог травы – 185 гривен.

"Это неприлично и, конечно, надо поднимать за это штрафы", – заметила Геращенко.

Ирина Геращенко прямой

Политик отметила, что защита экологии должна стать приоритетом политики государства, должно быть восстановлено министерство экологии, должна быть представлена государственная программа защиты окружающей среды.

"Это ненормально, когда сегодня власть Зеленского ликвидировала министерство экологии. Защита экологии – является ключевым вызовом времени. Мне кажется, надо восстановить министерство экологии, представить системную программу защиты украинского окружающей среды и борьбы с климатическими аномалиями. Также большая работа должна быть и у местных властей в этом вопросе. И если СМИ будут больше внимания уделять экологическому просвещению – это будет также правильно ", – отметила Геращенко.

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