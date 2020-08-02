Геращенко пригрозил мэрам, которые отказались усиливать карантин

Борис Бондарь Общество 00:27, 3.08.2020 Обновлено: 00:28, 3.08.2020

Местные органы власти также отвечают за здоровье горожан, поэтому мэры городов будут нести ответственность за отказ усиливать карантин в "красной" зоне.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Отказ городских голов от жестких карантинных мер может сказаться на здоровье людей.

Такое поведение мэров Геращенко пояснил нежеланием принимать непопулярные меры накануне местных выборов.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", – сказал замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра Луцка заявил, что городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия заведений в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

Тернопольский городской совет отказался усиливать ограничительные меры в связи с попаданием в "красную" карантинную зону.

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