Геращенко показала первое фото Балуха после избиения

Марина Лисничук Общество 11:46, 19.10.2020 Обновлено: 11:59, 19.10.2020

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух после избиения и выхода из комы пытается вернуться к привычной жизни. Он постепенно восстанавливается – уже ходит и читает.

В больнице его посетил друг, нардеп Ахтем Чийгоз. Об этом в Facebook написала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и опубликовала фото (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Спасибо лечащим врачам Балуха, сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды", – отметила она.

Балуха в больнице посетили друзья
Facebook Ирины Геращенко

Нардеп подчеркнула, что на самом деле речь идет о таких реабилитационных методиках. Ведь Балух после выхода из комы проходит лечение в нейрохирургическом отделении.

Друзья Балуха посетили его в больнице
Facebook Ирины Геращенко

"Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная. Врачи даже разрешили Ахтему Чийгозу проведать друга", – добавила Геращенко.

Скриншот
Facebook Ирины Геращенко

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