Геращенко показала первое фото Балуха после избиения
Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух после избиения и выхода из комы пытается вернуться к привычной жизни. Он постепенно восстанавливается – уже ходит и читает.
В больнице его посетил друг, нардеп Ахтем Чийгоз. Об этом в Facebook написала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и опубликовала фото (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).
"Спасибо лечащим врачам Балуха, сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды", – отметила она.
Нардеп подчеркнула, что на самом деле речь идет о таких реабилитационных методиках. Ведь Балух после выхода из комы проходит лечение в нейрохирургическом отделении.
"Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная. Врачи даже разрешили Ахтему Чийгозу проведать друга", – добавила Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября сообщили, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в жестоком избиении Балуха.
Ирина Геращенко сообщила, что состояние Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.
В частности, он начал выполнять элементарные инструкции медиков, пытался разговаривать с врачами, родными.
9 октября Владимир Балух пошел на поправку после месячного пребывания в реанимации.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз в очередной раз заявил, что бывшего заключенного Кремля в Киеве била группа лиц, намереваясь убить.