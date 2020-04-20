Геращенко озвучил подозрительные аспекты пожаров на Киевщине и Житомирщине

Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями разных групп поджигателей.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, пожаров в Украине в последнее время было слишком много, даже учитывая удобные погодные условия.

"Мы отмечаем тот факт, что слишком много пожаров в этом году, даже несмотря на удобные погодные условия. Поэтому сейчас проводится анализ и накладывание фактов поджога на карту с анализом данных, которые у нас есть по видеокамерам, по данным свидетелей", - заявил он.

Пожар в Житомирской области Facebook/Виталий Юшкевич

Он отметил, что уже были задержаны несколько групп поджигателей, причастных к пожарам в Киевской области.

"Они, правда, говорят, что это были неумышленные действия, что хотели просто посмотреть на огонь, но анализируются все их связи, контакты, для того, чтобы определить, было это умышленное действие разных групп, или же это разрозненные действия. Я думаю, что к концу этой недели мы будем видеть полную картину",– уточнил Геращенко.

По его словам, если согласованость действий поджигателей будет доказана, им грозит до 8 лет лишения свободы.

"Поэтому сейчас полиция вместе со Службой безопасности Украины собирает факты по всем случаям пожаров – какие есть случаи действий селян, которые поджигают траву для того, чтобы облегчить себе сельхозработы, а где-то мы думаем, что это поджоги, потому что не может такого быть, что посреди леса, нет ни молнии, ни разрыва линии электропередач, и начинается пожар", – подчеркнул Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине 16 апреля вспыхнули масштабные лесные пожары, которые уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах. Очевидцы делились в сети жуткими фото и видео последствий.