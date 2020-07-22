Геращенко объяснил, как и почему СБУ "потеряла" террориста из Луцка
Луцкий террорист Максим Кривош (Максим Плохой), который удерживал 20 человек в автобусе и угрожал его подорвать, после отбывания наказания в местах лишения свободы не был под наблюдением Службы безопасности Украины.
Как рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Сніданок 1+1", после тюрьмы Кривош вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Геращенко подтвердил, что Кривош дважды был за решеткой за совершение тяжких преступлений. Последний раз он вышел из тюрьмы в 2003 году.
"С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под присмотром служб. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не стреляют в центре города, не захватывают заложников. В этом случае речь идет прежде всего о психологии преступника", – подчеркнул Геращенко.
Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, который захватил автобус в Луцке. Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.
Около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим к нему подъехал бронетранспортер, в салон вошли медики и спецназовцы.