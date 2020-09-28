Геращенко – о состоянии Балуха: начинают постепенно тренировать к самостоятельному дыханию

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух находится в стабильном состоянии, но у него "полного сознания еще нет".

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Балух находится в больнице уже третью неделю.

"Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", – написала Геращенко.

Также она отметила, что Балух сейчас должен был активно заниматься выборами и быть фронтменом команды "Европейской солидарности" в Киевский облсовет.

Состояние Балуха стабильное. Facebook Ирины Геращенко

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