Геращенко – о пьяных водителях: штафов и лишения прав мало, нужно вводить арест

Ответственность за пьяное вождение усилят в сентябре, – Геращенко

Депутатов стимулировало резонансное ДТП в Киеве

В Министерстве внутренних дел Украины ожидают принятия закона об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде в сентябре.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас за пьяное вождение водителей штрафуют и лишают прав.

"Все эти нормы мы учли в законопроекте 2695, который был принят в первом чтении в прошлый понедельник по настоянию президента", – сказал замминистра.

По его словам, законопроект был разработан еще три года назад. Но его не хотел принимать прошлый созыв Верховной Рады, не было консенсуса и в этом, пока не произошло резонансное ДТП в Киеве.

"Я очень надеюсь, что этот закон будет проголосован во втором чтении и оппозицией, и коалицией в сентябре", – отметил он.

Также в МВД считают, что в Украине следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости до меры ареста.

"Сегодня у нас есть только штраф в 10 тысяч гривен и лишение прав. Этого мало. Поэтому мы предлагаем вводить арест. А за третий раз вождения человека в пьяном виде, необходимо сажать человека на несколько лет, как это есть в европейских странах", – заявил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 13 июля приняла в первом чтении за основу законопроект, который усилит ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, однако только, если оно привело к тяжким последствиям.