Геращенко – о переаттестации полицейских: это было судилище!

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что переаттестация правоохранителей в 2015 году была "судилищем".

Такое мнение он высказал в интервью изданию РБК-Украина. По словам чиновника, тогда органы покинули много хороших людей.

Геращенко отметил, что Арсену Авакову тогда "навязали" Хатию Деканоидзе, объясняя это тем, что в Грузии была проведена реформа полиции. Однако, как уточнил Геращенко, там она руководила полицейской академией трехмиллионной страны.

"Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище", – сказал он.

Чиновник считает, что в аттестационной комиссии находились люди, которые предвзято относились к сотрудникам органов. Например, им предлагалось без подготовки проходить тесты, с которыми они никогда ранее не сталкивались.

"Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих", – добавил он.

Геращенко упомянул, что так среди прочих "выбрасывали" подготовленных людей, которые занимаются прослушкой, слежкой, чья работа является секретной, а их спрашивали: "Где вы работаете, как вы работаете?". Их потом восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко рассказал, что журналиста Павла Шеремета убили для возбуждения социально-политической ситуации в Украине.