Геращенко назвал причину всплеска COVID-19 и предложил ввести смарт-карантин

В Украине в последние недели диагностируют все больше случаев инфицирования коронавирусом из-за открытия различных заведений и запуска общественного транспорта.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что в стране нужно вводить умный карантин, но не возвращаться к тотальному.

"Рост заболеваемости – это следствие запуска общественного транспорта, открытия торговых центров, ресторанов и т. д. По-другому и быть не могло", – считает чиновник.

В то же время он подчеркнул, что экономика страны сейчас находится в таком состоянии, что карантин такой же степени жесткости, как в начале распространения эпидемии, может привести к огромным потерям.

"Поэтому нужно делать смарт-карантин. В общем, планов ограничивать транспорт нет. Если будет несколько тысяч случаев в день, тогда об этом можно будет говорить. Но я надеюсь, что этого не случится, потому что люди за время карантина уже во многом изменили свои бытовые привычки", – выразил надежду Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине официально подтверждено 40 008 случаев коронавирусной инфекции. Из них 994 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом.