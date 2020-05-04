Геомагнитные бури в мае 2020: график и возможные дати

Ирина Кулинич Общество 10:08, 4.05.2020 Обновлено: 10:08, 4.05.2020

СМИ сообщили о надвигающихся в мае магнитных бурях, которые могут повлиять на здоровье украинцев.

В частности, график обнародовало "РБК-Украина", ссылаясь якобы на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, отмечается, что в мае украинцев ждут четыре магнитных бури:

  • 4-6 мая – средней силы буря, пик которой придется на 5-е число (эксперты оценивают метеоудар в 4 балла);

  • 23 мая – слабое геомагнитное волнение;

  • 28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;

  • 29 мая – геомагнитное волнение, являющееся продолжением бури предыдущего дня.

Геомагнитные бури в мае 2020: график и возможные дати
rsute.ru

Самый сильный всплеск прогнозируют на 27 мая.

Однако на сайте лаборатории данные пока не появились: сильных магнитных бурь, по предварительному прогнозу ученых, в мае не предвидится. Слабые колебания можно ожидать разве что 5 и 18-19 мая, однако на самочувствии человека они не скажутся.

Магнитные бури в мае
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подняли ажиотаж из-за выдуманных магнитных бурь.

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