Генштаб ВСУ провел национальные испытания: лучшие бронемашины примут на вооружение армии

С 19 по 24 декабря Генеральным штабом ВСУ проводились официальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники. По результатам комиссия ВСУ должна предоставить предложения по дальнейшей поставке на вооружение украинской армии лучших из представленных броневиков.

В демонстрационных показах приняли участие четыре образца трех производителей: специализированные бронированные автомобили "Варта" и "Новатор" от ООО "Украинская бронетехника", боевая бронированная машина "Дозор-Б" от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова и украинско-польский бронеавтомобиль Oncilla (модернизированный "Дозор-Б") от ООО "Научно-производственная компания" ВК Система ". Испытания были разделены на три этапа.

На первом, который проходил 19-20 декабря на испытательно-демонстрационном полигоне "АвтоКрАЗ", дозагруженные к заявленной производителями полной массы машины демонстрировали возможности по преодолению основных препятствий.

Испытания ВСУ "Украинская бронетехника"

Десантный отсек "Варты" "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор" и "Варта" "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Oncilla" "Украинская бронетехника"

По итогам первого этапа СБА "Варта" и "Новатор" уверенно прошли испытательную трассу, полностью подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. "Дозор-Б" и Oncilla продемонстрировали худшие показатели проходимости.

Вторым этапом, 21 декабря, стал марш по маршруту г.Кременчуг - с.Тетеровка Житомирской области. В целом, при сопровождении военной службы правопорядка колонна демонстрационных образцов преодолела 520 км по шоссе. Хорошие показатели эксплуатации при движении по шоссе показали все автомобили.

Бронированный автомобиль "Дозор-Б" "Украинская бронетехника"

Испытания ВСУ "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Варта" "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Oncilla" "Украинская бронетехника"

Третий этап испытаний прошел 23 - 24 декабря на полигоне десантно-штурмовых войск, где машины тестировались в условиях, максимально приближенных к экстремальным полевым, проходили практическую проверку эргономичности десантных отделений с участием военнослужащих десантно-штурмовых войск, а также демонстрировали огневые возможности.

Круг по танковой дороге длиной 8 км прошли все демонстрационные образцы. "Дозор-Б" и Oncilla испытывали трудности при прохождении подъемов на песчаных участках, требуя дополнительное время на калибровку давления в шинах. СБА "Варта" и СБА "Новатор" преодолели трассу без замечаний.

По словам директора "Украинской бронетехники" Александра Кузьмы, "Варта" и "Новатор" могут эффективно выполнять свои задачи при любых условиях, и производитель готов ритмично поставлять армии современную и надежную украинскую бронетехнику.

Бронированный автомобиль "Варта" "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор" "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор" "Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор" "Украинская бронетехника"

В завершение демонстрационного показа автомобили оборудовали 12,7-мм пулеметом НСВТ с 600 патронами, а экипаж получил по 600 патронов к автомату АК-74. Машины выполняли по 2 пристрелочные стрельбы по контрольно-выверенным мишеням, далее, в рамках зачета, - стреляли с огневого рубежа. С двух попыток "Дозор-Б" попал раз, Oncilla - ни разу. Обоим автомобилям рекомендовано доработать систему наведения. Также, с целью проверки удобства ведения огня из десантного отсека броневиков, в рамках этапа выполнялись фронтальные стрельбы из бойниц с короткой остановки.

Новости На испытаниях украинской техники определили звезду среди броневиков

В четверг, 26 декабря, на полигон прибыл заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос, который лично осмотрел демонстрационные образцы и заслушал выводы комиссии ВСУ.

Такие сравнительные испытания должны стать основой принятия решений Министерством обороны и силовыми структурами Украины по выбору базовой бронемашины для выполнения определенных задач.

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