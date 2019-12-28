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28 декабря • обновлено в 16:13
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Генштаб ВСУ провел национальные испытания: лучшие бронемашины примут на вооружение армии

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С 19 по 24 декабря Генеральным штабом ВСУ проводились официальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники. По результатам комиссия ВСУ должна предоставить предложения по дальнейшей поставке на вооружение украинской армии лучших из представленных броневиков.

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В демонстрационных показах приняли участие четыре образца трех производителей: специализированные бронированные автомобили "Варта" и "Новатор" от ООО "Украинская бронетехника", боевая бронированная машина "Дозор-Б" от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова и украинско-польский бронеавтомобиль Oncilla (модернизированный "Дозор-Б") от ООО "Научно-производственная компания" ВК Система ". Испытания были разделены на три этапа.

На первом, который проходил 19-20 декабря на испытательно-демонстрационном полигоне "АвтоКрАЗ", дозагруженные к заявленной производителями полной массы машины демонстрировали возможности по преодолению основных препятствий.

Испытания ВСУ

Испытания ВСУ

"Украинская бронетехника"

Десантный отсек "Варты"

Десантный отсек "Варты"

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор" и "Варта"

Бронированный автомобиль "Новатор" и "Варта"

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Oncilla"

Бронированный автомобиль "Oncilla"

"Украинская бронетехника"

По итогам первого этапа СБА "Варта" и "Новатор" уверенно прошли испытательную трассу, полностью подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. "Дозор-Б" и Oncilla продемонстрировали худшие показатели проходимости.

Вторым этапом, 21 декабря, стал марш по маршруту г.Кременчуг - с.Тетеровка Житомирской области. В целом, при сопровождении военной службы правопорядка колонна демонстрационных образцов преодолела 520 км по шоссе. Хорошие показатели эксплуатации при движении по шоссе показали все автомобили.

Бронированный автомобиль "Дозор-Б"

Бронированный автомобиль "Дозор-Б"

"Украинская бронетехника"

Испытания ВСУ

Испытания ВСУ

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Варта"

Бронированный автомобиль "Варта"

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Oncilla"

Бронированный автомобиль "Oncilla"

"Украинская бронетехника"

Третий этап испытаний прошел 23 - 24 декабря на полигоне десантно-штурмовых войск, где машины тестировались в условиях, максимально приближенных к экстремальным полевым, проходили практическую проверку эргономичности десантных отделений с участием военнослужащих десантно-штурмовых войск, а также демонстрировали огневые возможности.

Круг по танковой дороге длиной 8 км прошли все демонстрационные образцы. "Дозор-Б" и Oncilla испытывали трудности при прохождении подъемов на песчаных участках, требуя дополнительное время на калибровку давления в шинах. СБА "Варта" и СБА "Новатор" преодолели трассу без замечаний.

По словам директора "Украинской бронетехники" Александра Кузьмы, "Варта" и "Новатор" могут эффективно выполнять свои задачи при любых условиях, и производитель готов ритмично поставлять армии современную и надежную украинскую бронетехнику.

Бронированный автомобиль "Варта"

Бронированный автомобиль "Варта"

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор"

Бронированный автомобиль "Новатор"

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор"

Бронированный автомобиль "Новатор"

"Украинская бронетехника"

Бронированный автомобиль "Новатор"

Бронированный автомобиль "Новатор"

"Украинская бронетехника"

В завершение демонстрационного показа автомобили оборудовали 12,7-мм пулеметом НСВТ с 600 патронами, а экипаж получил по 600 патронов к автомату АК-74. Машины выполняли по 2 пристрелочные стрельбы по контрольно-выверенным мишеням, далее, в рамках зачета, - стреляли с огневого рубежа. С двух попыток "Дозор-Б" попал раз, Oncilla - ни разу. Обоим автомобилям рекомендовано доработать систему наведения. Также, с целью проверки удобства ведения огня из десантного отсека броневиков, в рамках этапа выполнялись фронтальные стрельбы из бойниц с короткой остановки.

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В четверг, 26 декабря, на полигон прибыл заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос, который лично осмотрел демонстрационные образцы и заслушал выводы комиссии ВСУ.

Такие сравнительные испытания должны стать основой принятия решений Министерством обороны и силовыми структурами Украины по выбору базовой бронемашины для выполнения определенных задач.

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Автор
Леся Гасыч Леся Гасыч
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
«Новатор» это вообще не комильфо, это же советское слово. Стыдно, господа европейцы. Предлагаю переименовать в «Майдавошец». Кто против, подымите пятачки и хрюкните.
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