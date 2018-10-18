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Костянтин Машовець
Костянтин Машовець
Експерт Центру військово-політичних дослідженьВсе статьи автора

Генштаб РФ наносит ''ответный удар''?

21.6тЧитать материал на украинском

ГУ ГШ ВС РФ наносить "ответный удар"?

У всій цій історії з керченським "маніяком-студентом"... мене зацікавило, окрім відверто мутних подробиць із дорогою і ДУЖЕ специфічною, як для студента-ботаніка з бідної родини, зброєю та ТРЬОМА нібито НИМ зібраними вибуховими пристроями, лише два моменти...

- ДУЖЕ СВОЄЧАСНО були знайдені беззаперечні докази "п*дароських поглядів" маніяка-одинака...

- ДУЖЕ професійні з точки зору вбивства дії цього "ботаніка". Обрана ним диверсійна тактика дій була майже безпомилкова... для досягнення практично максимально можливого в тих умовах результату. Де він встиг так надр*читися "хвацько" валити людей?

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Але, якщо ми пригадаємо той факт, що нинішній Крим є майже "одноосібною" вотчиною ФСБ, яка повністю та в повній мірі відповідає за безпеку на анексованому півострові, кількість "антитерористичних" навчань, ініційованих та проведених мордорськими чекістами там, а також останні "тертя" між найближчим оточенням Путіна, які вилилися у так звану "війну спеціальних служб Мордору"... з провалами у ДомбабвЄ та Солсбері, вбивствами у Африці псевдо-журналістів і т.д., то багато чого в цій історії стане зрозумілим...

Окрім того, на цю ж версію "грає" й той факт, що в інформаційному відношенні Мордор якось кволо і незграбно реагує... відчувається "разброд и шатание",

а внятного пояснення ... шо там таки трапилося... так досі і не має

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Автор
Костянтин МашовецьКостянтин Машовець
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Константина Машовца
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Клін Олекс
Клін Олекс
Стаття невдала. В Інеті багато кваліфікованих коментарів і цікавої полеміки на цю тематику. Автор "відкриває Америку" на тільки що винайденому велосипеді.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Что хотело пробекать это свiдоме бидло, этой статьей, так и не понятно...о каком ответном ударе мекает этот член свiдомой отаре...
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Так і не зрозуміла, на що натякає автор.
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