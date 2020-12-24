Еще один украинец набил тату с Кернесом. Фото и видео
В сети появилось видео создания еще одной татуировки в честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Житель города решил набить стилизованное черно-белое изображение политика на своей ноге. Соответствующим роликом 24 декабря поделился местный Telegram-канале "Харьков Life" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
На видео видно процесс создания тату, а также конечный результат. "В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах", – написал владелец наколки с Кернесом.
На изображении, которое набил харьковчанин, Кернес в галстуке-бабочке и костюме стоит на фоне контура Харьковской области. В правой руке мэра – булава. Левой он показывает знак V, означающий победу или мир. Этот жест покойный часто делал на фото.
Напомним, ранее в сеть попали кадры, как парень набивал на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Позже харьковчанин Евгений Ивашко прокомментировал свой поступок. Он заявил, что покойный мэр "многое сделал для города".
Как сообщал OBOZREVATEL:
О смерти мэра Харькова Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря.
В течение трех месяцев он боролся с болезнью в берлинской клинике "Шарите", пережил кому.
Но 11 декабря у главы Харькова отказала вторая почка и его перевели на полный диализ.
Политика похоронили в Харькове 23 декабря. Во время церемонии неизвестные запустили салют.
На кресте, который установили на могиле Кернеса, заметили другую дату его смерти – 16 декабря.