Еще один украинец набил тату с Кернесом. Фото и видео

В сети появилось видео создания еще одной татуировки в честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Житель города решил набить стилизованное черно-белое изображение политика на своей ноге. Соответствующим роликом 24 декабря поделился местный Telegram-канале "Харьков Life" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На видео видно процесс создания тату, а также конечный результат. "В честь лучшего правителя города. Ты в наших сердцах", – написал владелец наколки с Кернесом.

Создание тату Кадр из видео

На изображении, которое набил харьковчанин, Кернес в галстуке-бабочке и костюме стоит на фоне контура Харьковской области. В правой руке мэра – булава. Левой он показывает знак V, означающий победу или мир. Этот жест покойный часто делал на фото.

Готовая работа Кадр из видео

Напомним, ранее в сеть попали кадры, как парень набивал на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Позже харьковчанин Евгений Ивашко прокомментировал свой поступок. Он заявил, что покойный мэр "многое сделал для города".

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