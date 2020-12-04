Генетик раскритиковал ИФА-тестирование на COVID-19 в Украине

По мнению генетика, доктора медицинских наук Виктора Досенко, Украина тратит огромные деньги на бесполезное определение уровня антител к COVID-19 у людей методом ИФА (иммуноферментный анализ).

Об этом он 3 декабря сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Досенко уверен, что это абсолютно не нужно и сделано без консультаций с учеными.

"Тестирование, проводимое сейчас – наполовину это то, что должно делаться. А половина – это определение уровня антител методом ИФА, какое нелепое в этом случае и не говорит практически ни о чем. Это приблизительное представление. И на это государство тратит ежедневно огромные средства. Это абсолютно не нужно и, опять-таки, сделано без консультации с учеными. То есть все, что принимает Минздрав, к сожалению, это не научно. Никакого решения с основой", – отметил генетик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

инфекционист пояснил, что тест на коронавирус может ошибаться в трех случаях. Поэтому пациентов госпитализируют, даже если ПЦР-тест показал негативный результат.