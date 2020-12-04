Генетик раскритиковал ИФА-тестирование на COVID-19 в Украине

Карина Бондаренко Общество 05:54, 4.12.2020

По мнению генетика, доктора медицинских наук Виктора Досенко, Украина тратит огромные деньги на бесполезное определение уровня антител к COVID-19 у людей методом ИФА (иммуноферментный анализ).

Об этом он 3 декабря сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Досенко уверен, что это абсолютно не нужно и сделано без консультаций с учеными.

"Тестирование, проводимое сейчас – наполовину это то, что должно делаться. А половина – это определение уровня антител методом ИФА, какое нелепое в этом случае и не говорит практически ни о чем. Это приблизительное представление. И на это государство тратит ежедневно огромные средства. Это абсолютно не нужно и, опять-таки, сделано без консультации с учеными. То есть все, что принимает Минздрав, к сожалению, это не научно. Никакого решения с основой", – отметил генетик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • инфекционист пояснил, что тест на коронавирус может ошибаться в трех случаях. Поэтому пациентов госпитализируют, даже если ПЦР-тест показал негативный результат.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вряд ли введут. Также он отметил, что массового тестирование на коронавирус не будет.

  • В Украине себестоимость теста на коронавирус зависимо от стоимость реагентики составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене в 990-2400 грн.

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