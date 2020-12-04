Генетик объяснил, в чем революционность новых вакцин от COVID-19

Компании Pfizer и Moderna, разработавшие вакцину от COVID-19, использовали технологию, которой никогда раньше не было. Это позволит производить быстро большое количество доз.

Об этом рассказал биолог-генетик Александр Коляда в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ученый отметил, что революционность новой вакцины состоит и в ее очень высокой эффективности. По его словам, 95% – это уровень, который был трудно достижимым для привычных вакцин от кори, туберкулеза и сезонного гриппа. Там эффективность составляет порядка 40-50 процентов.

Но главное, что новая технология позволит быстро производить большое количество доз препарата.

"Она снимает целый ряд рисков, связанных с тем, что надо работать с вирусом, надо иметь лаборатории, в которых вирусы выращивают, и она позволяет перейти на уровень хими, т.е. делать все быстрее, как на заводе. Это перестает быть биологическим и медицинским процессом, а станет более техническим, позволяющим делать миллиарды доз", – отметил Коляда.

Он также отметил, что о технологии, которую использовали фармацевтические комапнии сейчас, специалисты говорили на протяжении двадцати лет. Но ее так и не ввели из-за большой зарегулированности медицинской сферы.

Особенностью вакцины является то, что ее нужно вводить не обычным уколом в кожу, необходимо доставить препарат в клетку.

"Одна из компаний рассматривает вариант специальных приборов, которые должны стоять в каждом манипуляционном кабинете. Это будет та же прививка в плечо, к которым мы привыкли, но по более усложненной технике", – рассказал генетик.

Он уточнил, что прибор стоит не дорого и, по сути, является модифицированным вариантом шприца.

Также ученый развеял мифы об опасности вакцины от COVID-19. По его словам, благодаря новой технологии производства РНК-вакцины никаких рисков для генетического кода человека они не представяют.

"В стране, где вы едите сосиски, каждая вторая из которых непонятно из чего сделана, не вакцинироваться потому, что вы не знаета, что входит в вакцину – это смешно", – пояснил Коляда.

Он подчеркнул, что в состав препаратов, которые разработали ведущие фармацевтические компании, не входят стволовые клетки, алюминий, которого все боятся, куриные эмбрионы и прочие вещества из мифов.

Как писал OBOZREVATEL, больше половины украинцев планируют вакцинироваться против COVID-19, когда препарат будет доступен в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Liberty Report.