Генетик объяснил, в чем революционность новых вакцин от COVID-19

Компании Pfizer и Moderna, разработавшие вакцину от COVID-19, использовали технологию, которой никогда раньше не было. Это позволит производить быстро большое количество доз.

Об этом рассказал биолог-генетик Александр Коляда в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ученый отметил, что революционность новой вакцины состоит и в ее очень высокой эффективности. По его словам, 95% – это уровень, который был трудно достижимым для привычных вакцин от кори, туберкулеза и сезонного гриппа. Там эффективность составляет порядка 40-50 процентов.

Но главное, что новая технология позволит быстро производить большое количество доз препарата.

"Она снимает целый ряд рисков, связанных с тем, что надо работать с вирусом, надо иметь лаборатории, в которых вирусы выращивают, и она позволяет перейти на уровень хими, т.е. делать все быстрее, как на заводе. Это перестает быть биологическим и медицинским процессом, а станет более техническим, позволяющим делать миллиарды доз", – отметил Коляда.

Особенностью вакцины является то, что ее нужно вводить не обычным уколом в кожу, необходимо доставить препарат в клетку.

"Одна из компаний рассматривает вариант специальных приборов, которые должні стоять в каждом манипуляционном кабинете. Это будет та же прививка в плечо, к которым мы привыкли, но по более усложненной технике", – рассказал генетик.

Он уточнил, что прибор стоит не дорого и, по сути, является модифицированным вариантом шприца.

Как писал OBOZREVATEL, больше половины украинцев планируют вакцинироваться против COVID-19, когда препарат будет доступен в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Liberty Report.