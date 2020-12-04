Генетик легко развеял мифы об опасности вакцины от COVID-19 на примере сосисок и помидоров

Благодаря новой технологии производства РНК-вакцины никаких рисков для генетического кода человека они не представляют.

Об этом рассказал генетик-биолог Александр Коляда в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам ученого, опасность вакцины из-за наличия в ней искусственного генома, который якобы может повлиять на человека, является мифом.

"В стране, где вы едите сосиски, каждая вторая из которых непонятно из чего сделана, не вакцинироваться потому, что вы не знаета, что входит в вакцину – это смешно", – пояснил Коляда.

По его словам, в состав препаратов, которые разработали ведущие фармацевтические компании, не входят стволовые клетки, алюминий, которого все боятся, куриные эмбрионы и прочие вещества из мифов.

Там имеется РНК в определенной упаковке, которая доставляется в человеческие клетки и начинает работать.

"Вакцинация – это все равно, что вы порежете на кухне палец и им дотронетесь до помидора. В этот момент вы естественным путем получите прививку от микробов, которые находятся на помидоре. Вакцинация просто знакомит наш иммунитет с определенным типом бактерий, а не с помидором", – рассказал генетик.

Также некоторые мифы по поводу вакцины связаны с тем, что ее разработали очень быстро. Якобы последствия ее применения могут появиться через несколько лет

"Когда появились первые автомобили, тоже говорили, что это исчадие ада. То же самое было с детьми из пробирки в 70-е годы, потом с мобильными телефонами, когда говорили, что они вызывают рак мозга. Идут годы и мы видим, что этого не происходит. С вакциной то же самое", – сказал Коляда.

Он добавил, что, создав вакцину, ученые не сделали ничего нового. Они использовали то, что с человеком происходит каждый день, просто направили это в нужное русло.

Как писал OBOZREVATEL, компании Pfizer и Moderna, разработавшие вакцину от COVID-19, использовали технологию, которой никогда раньше не было. Это позволит производить быстро большое количество доз. Об этом рассказал биолог-генетик Александр Коляда.