Для разрешения конфликта на Донбассе украинское руководство должно проанализировать и использовать пример Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

Об этом на своей странице в Facebook написал генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, мировая история показывает, что сильные страны не идут навстречу слабым.

"Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны? Во всех – не уверен... потому что господин [Леонид] Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин [Алексей] Арестович – врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии", – подчеркнул он.

Военный отметил, что украинскому руководству для разрешения российско-украинского военного конфликта на востоке страны необходимо проанализировать пример, наиболее приемлемый для подражания, – армяно-азербайджанскую войну.

Он назвал составляющие успеха армии Азербайджана во время войны за Карабах:

четко расставленные приоритеты применения оружия;

волевое руководство президента Азербайджана;

сильная армия;

всенародная поддержка армии и ее верховного главнокомандующего.

"Государственный оборонный заказ они точно не проваливали, потому что являются профессионалами государственного управления", – добавил Кривонос.

По его мнению, это все касается не только военного, но и политического руководства Украины.

"Хотя для них наша война с Россией что-то такое далекое... Наш агрессивный сосед – это не добрый медвежонок. Для меня это кровожадный хищник. Только имея сильную позицию, уверенность, четкое консолидированное эффективное политико-военное управление всеми процессами ради единой цели – сильная, мощная страна, возможно возвращение наших территорий и достижение мира на условиях Украины", – подчеркнул он.

Кривонос дал совет руководству Украины Facebook Kryvonos Serhii

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Кривоноса, позиция украинской делегации в Трехсторонней контактной группе является проигрышной. "Мы всегда в положении младшего и того, кто оправдывается", – сказал он.