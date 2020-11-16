Кривонос назвал два вероятных ядерных объекта России в Крыму

Заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос прокомментировал слова главы СНБО Алексей Данилов о том, что в оккупированном Крыму может быть ядерное оружие.

Возможности РФ в этой сфере на территории полуострова достаточно велики, сказал он в интервью "Апострофу". Несколько объектов для хранения подобного оружия там были созданы еще при СССР.

По словам военного, один из них – это так называемая "Феодосия-13", ныне село Краснокаменка.

"По-татарски – это урочище Кизилташ, где с начала 50-х годов в течение 6 лет велось большое строительство базы хранения. Это бывшее 12 управление Министерства обороны СССР, которое отвечало как раз за ядерное оружие. Объект был в использовании до 1996 года, а последнее оружие оттуда было вывезено в середине 1990-х годов", – подчеркнул он.

По информации генерала, данное хранилище – это более 30 км тоннелей, сам объект был частично законсервирован, частично разворован. После оккупации Крыма россияне начали вести на нем какие-то работы, сказал Кривонос.

Второй объект – это Балаклава, где размещены российские подлодки.

"Также там, и это проверенная информация, сделаны дополнительные штольни для подводных лодок", – подчеркнул замглавы СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Кривоноса, украинской армии необходимо существенно нарастить арсенал боеприпасов, а приближение к НАТО должно быть не на словах, а на деле.