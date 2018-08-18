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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Генерал Муженко демонстративно оскорбил добровольцев

21.6т

Генерал Муженко демонстративно оскорбил добровольцев. Очевидно, что это проявление тенденции - президент Порошенко, некоторые верные ему силовики и нанятые пиарщики длительное время ведут кампанию по дискредитации добровольческого движения. У добровольцев были ровно такие же права для самообороны своей Родины и борьбы с террористами, какие были у армии воевать внутри страны без объявления войны. Генерал, который говорит, что добровольцы сражались вне правового поля, вызывает вопросы в своей адекватности - а ты там что делал в рамках правового поля?

И армия и добровольцы сражались на основании одного и того же первого абзаца 17-й статьи Конституции Украины: "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности является важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Как следует из комментариев к Конституции: "Обязанность, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, возлагается на все государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, на всех граждан Украины и их объединения".

Генерал, видно, не в курсе, что война не объявлена до сих пор.

Добровольцы пошли на войну, именно потому что не видели тогда и не видят сейчас искреннего желания таких приспособленцев как Муженко защищать Родину. И добровольцы воевали законно.

Это опять-таки, Муженко снова сам себя высек.

Почему добровольцам пришлось пойти на войну? Потому генерал Муженко, чтобы делать карьеру, в 2012-м стал депутатом Партии регионов, использовал незаконный админресурс для сбора голосов на выборах среди военных 8-го армейского корпуса за ПР, и в награду за высокие результаты голосования, был назначен Януковичем замначальника Генштаба. То есть Муженко участвовал в укреплении власти, которая решила сдать Украину Путину - и была скинута в результате Революции. Именно поэтому Путин развязал войну. Кстати, по приказу Муженко для содействия в подавлении Майдана была направлена военная техника, в частности автомобили и армейское имущество. Муженко и тогда помогал зачищать тех, кто действовал "вне правового поля". Опытный.

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Об уровне компетентности Муженко судить может каждый - до войны в течение двух лет генерал отвечал в Генштабе за организацию боевой подготовки армии - и каждый может оценить как он ее подготовил. Никаких заявлений в марте-мае 14-го Муженко не делал, сидел тихо, молча, как и все армейское руководство , и ожидал как тут в Киеве, какая будет власть.

Украину спасли не карьеристы и бюрократы, которые держатся за кресла. Украину спасло именно добровольческое движение - весь мир увидел, что несмотря на плачевное состояние армии, Украина все равно будет защищаться, будет стрелять по российским агрессорам, и что это будет сделано добровольцами даже если откажутся воевать официальные структуры и не будет никаких приказов. Первые выстрелы по наемникам в этой войне совершили добровольцы - 14 марта в Харькове. Первую атаку на блок-пост совершили добровольцы - 20 апреля под Славянском.

А Муженко держался бы за свой кабинет кто бы там ни победил.

Странно, что в интервью "Радио Свобода" генерал даже обвинил добровольцев в бегстве с поля боя, и опять заявил, что доброволцы сами пошли атаковать Иловайск, а он якобы нипричем. Снова удар по самому себе. То есть занимая пост командующего АТО на территории Донецкой и Луганской областей, то есть будучи руководителем всех сил и средств с 26 мая 2014-го, он, оказывается, снял с себя ответственность за операцию сразу двух секторов - "Д" и "Б", по которым был нанесен российский удар.

В момент российской агрессии Муженко снова открыто рассказал, что вместо отвода войск в тяжелой ситуации он звонил в российский Генштаб, у него там были контакты, и договаривался, чтобы россияне на территории Украины выпустили наши войска из Иловайска по определенному маршруту в определенное время. То есть выдал противнику содержание своих приказов и план действий наших войск врагу, который в это время расстреливал наших бойцов в окружении. И теперь вот добровольцы, ему, оказывается, мешают и дальше звонить в Москву.

Потому что словам Муженко, что добровольцы действуют вне правового поля будет аплодировать российская пропаганда и российский Генеральный штаб. Москва про незаконность действий добровольцев твердила с марта 14-го - и теперь они могут цитировать украинского генерала...

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ой, ну назвал бандитов - бандитами, а свидомое стадо уже так возбудилось.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Так, добровольці взяли на себе перший удар. Тому що армія була зруйнована Тимошенками-Гриценками - Януковичами. І дуже шкода тих добровольців, які загинули. Яких "комбати" типу авантюриста Грішіна-Семенченка заводили в оточення і кидали напризволяще. А самі втікали і лише постили у ФБ . Операції, які розроблялись геніальними полководцями Корбаном і Бутусовим і довели до Іловайська. Добробати що, були підконтрольні Генштабу? Їх позаводили туди, а потім почали кричати "Муженко спасай"! Так Муженко і намагався вивести людей з безнадійного оточення, намагався домовитись з росіянами. А що, потрібно було просто кинути на смерть? Не Береза і Грішин домовлялись про порятунок своїх людей, які вони завели на вірну смерть. А Муженко взяв це на себе. І це зараз на нього вішають. Так для того і позаводили людей в оточення агенти кремля типу Грішина, що це потрібно було кремлю - завдати болючої поразки. Щоб на її фоні остаточно зруйнувати українську державу, посіяти панічні настрої, звалити центральну владу. І інформпідтримка була тоді забезпечена належна. Ага. І продовжується вже четвертий рік - акурат до Дня Незалежності, гарна так зрада розганяється.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Пане Бутусов! А нє смущаєт, що кремлівські боти підтримують вашу маячню?
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