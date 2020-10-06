Генерал Ходжес назвал самый важный регион Украины для России

Черное море – самый важный регион Украины для России, поскольку Кремль хочет использовать его как стартовую площадку с открытым доступом на Ближний Восток, Балканы, Кавказ, в Сирию и Восточное Средиземноморье.

Западу необходимо ослабить влияние россиян, заявил в интервью "РБК-Украина" американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

"Я считаю, что Черное море является наиболее стратегически важным регионом для России. И они продемонстрировали, что готовы использовать силу и любые другие инструменты для достижения своей цели. Она заключается в беспрепятственном использовании Черного моря в качестве стартовой площадки: на Ближний Восток и на Балканы, на Кавказ, в Сирию, в Восточное Средиземноморье. Вот чего они хотят", – сказал он.

По мнению экс-военного, Запад должен не только защищать своих союзников и друзей в регионе, но лишить Кремль возможности использовать Черное море в качестве стартовой площадки.

"Для этого нужно проводить учения в воздухе, на море и на суше. И это также необходимо, чтобы помочь Украине развить собственные оборонительные возможности", – считает Ходжес.

Он уточнил, что НАТО уже поддерживает Украину обучением, финансовой помощью и дипломатическими усилиями, и так будет и дальше.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США обвинили Россию в провокациях с боевыми самолетами в Черном море.