Когда Украина возобновит пассажирское авиасообщение: гендиректор "Борисполя" назвал сроки

Аэропорт "Борисполь" функционирует и готов обслуживать коммерческие рейсы в любой момент, но скорее всего, пассажирские перевозки могут запустить со второй половины года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин. По его словам, некоторые авиакомпании хотели бы возобновить работу с конца июня, а некоторые – сентября-октября или даже с зимней навигации.

Аэропорт "Борисполь" Новое время

"Оптимистически настроенные авиаперевозчики поставили продажи (на Киев) на май, кто-то планирует конец июня, кто-то – сентябрь-октябрь, кто-то рассчитывает на зимнюю навигацию, а некоторые говорят, что полноценно перевозки могут восстановится только с началом летней навигации уже 2021 года. Кто из них будет прав – не знаю. Мы для себя вырабатываем разные сценарии и изучаем готовность и к самым оптимистичным, и к самым пессимистичным. Аэропорт работает и сейчас, обслуживая авиакомпании по грузовым рейсам. Как только наше правительство и страны шенгенской зоны снимут миграционные ограничения для пассажирских перевозок – мы готовы к работе", – заверил Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса COVID-19.