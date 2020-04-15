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15 апреля • обновлено в 15:15
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Когда Украина возобновит пассажирское авиасообщение: гендиректор "Борисполя" назвал сроки

2.2т
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Аэропорт "Борисполь" функционирует и готов обслуживать коммерческие рейсы в любой момент, но скорее всего, пассажирские перевозки могут запустить со второй половины года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин. По его словам, некоторые авиакомпании хотели бы возобновить работу с конца июня, а некоторые – сентября-октября или даже с зимней навигации.

Аэропорт "Борисполь"

Аэропорт "Борисполь"

Новое время

"Оптимистически настроенные авиаперевозчики поставили продажи на Киев на май, кто-то планирует конец июня, кто-то – сентябрь-октябрь, еще кто-то – с зимней навигации, а некоторые говорят, что полноценно перевозки могут восстановится только с началом летней навигации уже 2021 года. Кто из них будет прав – не знаю. Мы для себя вырабатываем разные сценарии и изучаем готовность и к самым оптимистичным, и к самым пессимистичным. Аэропорт работает и сейчас, обслуживая авиакомпании по грузовым рейсам. Как только наше правительство и страны шенгенской зоны снимут миграционные ограничения для пассажирских перевозок – мы готовы к работе", – заверил Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса COVID-19.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Коронавирус Авиаперелеты
Персона
Павел Рябикин
Место
Украина
Тег
авиабилеты
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