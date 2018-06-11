"Гендер ведет к вымиранию": жена Турчинова заговорила о "гомодиктатуре" в Украине

Супруга секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, кандидат педагогических наук Анна Турчинова заявила, что гендерная идеология разрушает семью и подрывает традиционные ценности.

Свою точку зрения она обнародовала в блоге на "Цензор.НЕТ" под названием "Гомодиктатура. Как развращать детей", призвав власти Украины "положить конец мракобесию".

"Гендерная идеология понемногу проникла в наше общество и добралась до школ. И если кто-то ассоциирует слово "гендер" с равенством прав мужчин и женщин, то он ошибается. Так как основной целью является преодоление гетеросексуальности и создание нового типа человека, который наделен свободой выбирать и воплощать в жизнь свою сексуальную идентичность, независимо от биологического пола", – написала ученый.

По мнению Турчиновой, "манипулируя понятием "свобода", представители идеологии гендера "создали свое очень сильное лобби в ООН и ЕС" и начали наступление на традиционные ценности – "духовность, семью, уважение к пожилым людям, роль родителей, понимание своей принадлежности к тому полу, который был у тебя с рождения, роль мужчины и женщины в обществе".

"То есть того, что является определяющим в любом не только демократическом, но и духовном обществе. Более того, они почему-то решили, что у них есть абсолютное право указывать всем остальным, как надо жить, как воспитывать детей и даже какие слова можно использовать, а какие нет. Замечу, что речь не идет о нецензурной лексике. Но и это не все. Они решили, что имеют право заниматься рецензированием школьных учебников, вносить правки и давать рекомендации, что, по их мнению, надо изменить", – добавила супруга секретаря СНБО.

По мнению автора, при украинском Институте модернизации содержания образования, который занимается рецензированием школьных учебников, "работает антидискриминационная комиссия, которая и лоббирует гендерную идеологию".

В частности, она указала на то, что в некоторых упражнениях в учебниках комиссия предлагала заменить слова "родители" на "родные".

"Самое страшное, что гендерная идеология направлена на ликвидацию классической модели семьи. В детях разрушается ориентация на брак и семью, на обязанности перед своим родителями и детьми. Кто решил, что традиционные роли женщины и мужчины в семье – это плохо?" – написала Турчинова.

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Она выразила уверенность, что гендерная идеология разрушает семью "как оплот любви, безопасности, надежности, защиты, понимания и духовного тепла".

"В стране, которая в прямом смысле защищает свою территорию, защищает свое право на существование, отстаивает свою идентичность, где на фронте погибают мужчины и женщины, распространять эту антинаучную идеологию, которая ведет исключительно к одному – вымиранию – это просто преступление", – считает супруга секретаря СНБО.

"Надеюсь, что и правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру вживую. Уважаемые чиновники из МОН Украины, вы считаете, что именно это является нормой?" – заключила Турчинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школах Украины наметили гендерную революцию.