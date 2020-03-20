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20 марта • обновлено в 10:52
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Где заказать доставку еды и лекарств в Украине: обнародованы сервисы первой необходимости

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В связи с введением карантина из-за коронавируса, среди украинцев вырос спрос на удаленные услуги – от доставки лекарств и пищи до дистанционного обучения.

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Как пишет ВВС, в Украине есть специализированный сервис доставки лекарств liki24.com. Он дает возможность не только быстрее найти препараты, но и обойти очереди в аптеках. Сервис сейчас доступен в 20 крупных городах и анализирует ситуацию в 5000 аптек.

Также в Украине работают ряд сервисов доставки: два глобальных – Glovo, UberEats, и несколько украинских, в частности, Zakaz.ua, Raketa, Menu.ua.

Где заказать доставку еды и лекарств в Украине: обнародованы сервисы первой необходимости

Getty Images

Компании разработали "Гарантию успокоения", на которой указывают информацию о температуре тела поваров, упаковщиков и курьеров каждого заказа. Можно выбрать "бесконтактный заказ", тогда курьер оставит его, например, под дверью.

Из-за карантина школьники и студенты вынуждены учиться дома. На этот случай есть много онлайн-курсов. Американская платформа Coursera 12 марта объявила, что предоставляет свободный доступ к своим курсам университетам, пострадавшим в результате пандемии.

Правда, эта платформа наиболее удобна для тех, кто владеет английским, а на украинском языке доступны только курсы и обучающие видео по математике, размещенные на Youtube 5-8 лет назад.

В Украине с 2014 года существует платформа Prometheus, которая предлагает немало курсов для студентов, учителей, а также курсы по подготовке к ВНО по математике, украинскому языку, литературе и истории, английскому языку. Недавно Prometheus и медицинская платформа Ingenius запустили пояснительный спецкурс по коронавирусу.

Кроме Prometheus, различные курсы на украинском языке предлагают онлайн-платформы Ed-Era, Wisecow, ВУМ on-line.

На сайте Министерства образования и науки опубликован перечень государственных и частных школ, предоставляющих услуги дистанционного обучения.

Среди популярных ресурсов поиска репетиторов – сайт buki.com.ua. А основанная в Китае платформа Italki позволяет получать уроки по многим иностранным языкам от репетиторов со всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине из-за кооронавируса могут продлить до 16 апреля в случае необходимости. Точно так же власть готова ввести и режим чрезвычайного положения.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Попрошайки, семечки вам нищим перестали давать?)))
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