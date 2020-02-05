Не Коучинг!

Хочу помочь вам изменить жизнь в лучшую сторону. Одним простым и замечательным способом. Конечно же, речь идет о благотворительности.

Вы спросите — и где взять деньги, чтобы хватало еще и на благотворительность?

Ответ прост — научитесь откладывать аккуратно. Неважно, какой объем, главное — делайте это каждый день. Мы же прекрасно умеем копить на машину, квартиру, отпуск и прочие радости жизни. А я хочу вас научить откладывать деньги на благотворительность. Начать можно с мелочи, копеек — и когда придет время пожертвовать деньги, берите из накопленного. Куда давать — проверенные фонды знает каждый. С выбором вам помогут Charity Tuner и Українська Біржа Благодійності.

Уверяю вас, как только мы начнем регулярно жертвовать деньги тем, кто в этом нуждается, наша жизнь изменится к лучшему. Наша жизнь и жизнь нашей страны. Филантропия и взаимопомощь — добрые дела, которые не остаются незамеченными — ни Богом, ни теми, кто в этом непосредственно нуждается.

И я хочу послушать ваши истории — как изменилась ваша жизнь, после того как вы начали откладывать? Какой процент своего дохода откладываете? Каким организациям доверяете свои деньги?

С чего же начать? Для того чтобы простимулировать начало великих изменений в вашей жизни, я вместе с Ростислав Ассанов-Гордеев компанией SA BO NA разработали недорогие и простые донейшен боксы для дома. Они легко могут быть доставлены по почте в обычном конверте. Постараемся сделать так, чтобы стоимость с пересылкой составила не больше 2$. Если воспитать в себе привычку опускать туда деньги в момент большой радости и поднятия духа, то это принесет огромные дивиденды. В виде благополучия вашего, вашей семьи и города, в котором вы живете.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!