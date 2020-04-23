Где выгодно оформлять доставку на продукты питания в условиях карантина: топ-5 предложений

Большинство супермаркетов, ресторанов и кафе в условиях карантина из-за пандемии коронавируса перешли на режим online.

Ведь крайне важно сохранить своих клиентов и предоставить им максимально удобные условия для доставки товаров особенно сейчас. Мы подготовили для вас самые интересные предложения от интернет-магазинов, где можно оформить заказ, оставаясь дома:

Rozetka предоставляет до 50% скидку на продукты питания, к тому же, действует бесплатная доставка, при заказе на сумму свыше 500 грн.

WineTime радует клиентов акционным предложением – при заказе суши, вторую порцию вы получаете в подарок. Также действуют скидки до -30% на алкогольные и безалкогольные напитки.

Raketa – сервис доставки еды сотрудничает с многими ресторанами Киева, Львова, Одессы. На нашем разделе вы можете найти промокод на дополнительную скидку 100 грн.

В магазине Stylus действует бесплатная доставка продуктов питания по очень выгодным ценам, только до конца апреля

Сушия – при заказе от 250 грн в сети японских ресторанов, один из фирменных роллов вы получаете бесплатно.

В нашем разделе Промокоды вы всегда сможете найти лучшие промокоды и акции недели.

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