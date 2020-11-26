Где выгодно купить смартфон в Черную пятницу: OBOZREVATEL собрал лучшие предложения

Черная пятница в самом разгаре и если вы давно планировали масштабную покупку смартфона или бытовой техники, то самое время реализовать свою задумку, ведь в магазинах техники и электроники действуют скидки до 70%.

Гаджеты Apple можно приобрести по цене от 13 500 гривен, при этом размер скидок варьируется от 20%.

Более бюджетные варианты можно найти среди брендов Samsung, Xiaomi, Huawei.

Самые популярные варианты смартфонов:

Samsung Galaxy A51 – это представитель среднего сегмента, в котором традиционно соблюдается баланс стоимости и возможностей на уровне большинства современных пользователей, сейчас можно приобрести со скидкой 11%.

Apple SE – новинка 2020 года, смартфон предлагает возможности современных флагманов в привычном дизайне. Можно приобрести по цене 13 499 гривен

Xiaomi Redmi 9C – известные смартфоны из бюджетной линейки, Благодаря большой емкости аккумулятора смартфон выдержит целый день использования без подзарядки, позволяя играть, общаться, смотреть видео и развлекаться. Сейчас можно приобрести по цене 3299 гривен

Конечно же у всех на слуху роботы-пылесосы, которые значительно высвобождают время, а процесс уборки делают более приятным. К тому же, сейчас есть уникальная возможность приобрести товар со скидкой до 20%.

Давайте рассмотрим наиболее популярные модели:

Viomi Robot Vacuum V2 – классический робот-пылесос с продвинутым функционалом, традиционным дизайном и возможностью уборки любых поверхностей. Если во время работы устройство разряжается, он самостоятельно вернется на базу – зарядную станцию. После восстановления энергии он продолжит свою работу. Cейчас можно купить по цене 9499 гривен.

Xiaomi RoboRock Vacuum Cleaner S6 – имеет встроенные датчики, назначение которых – определять препятствия на пути, расстояние до предметов и стен, места расположения, и тому подобное. Гаджет умеет собирать пыль и даже делать влажную уборку. Действует дополнительная скидка на товар 15%.

Xiaomi Mi RoboRock S5 Max – робот-пылесос с широким функционалом, возможностью влажной уборки и очистки любых поверхностей. Поддерживаются различные режимы уборки, настроить которые можно с помощью приложения на смартфоне.

Еще больше скидочных предложений можно найти в разделе Промокоды. Желаем приятного шоппинга и высоких скидок.