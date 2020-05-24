Где вероятнее всего заразиться коронавирусом: названы самые опасные места

Виктория Довгань Общество 15:36, 24.05.2020 Обновлено: 16:12, 24.05.2020

С наибольшим риском заражения коронавирусом люди сталкиваются в закрытых помещениях, а особенно – дома и в транспорте.

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К таким выводам пришли ученые из разных стран, пишет Der Spiegel. Так, в одном из исследований отмечалось, что в домохозяйствах вероятность инфицирования COVID-19 составляет 13%, в транспорте – 11%, а при совместном питании – 7%.

Пандемия коронавируса

В другом исследовании, проведенном в Китае, также отметили, что наибольший спектр болезнетворных микроорганизмов присутствует именно дома и в транспорте ( в нем – особенно). В целом, по их заключению, все заражения, кроме одного, происходили в закрытых пространствах.

К аналогичным выводам пришли и две группы в Австралии. По их подсчетам, риск заражения коронавирусом дома равен в среднем 16-17%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию ученых из Китая, инфицированные коронавирусом с бессимптомной формой болезни заражают поверхности и предметы в своем доме, с которыми контактируют наиболее часто или тесно. К примеру, наволочки, краны и дверные ручки в ванной и прочее.

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