Где в Украине могут ввести комендантский час: данные по регионам

С субботы, 11 апреля, в нескольких западных областях Украины вводят комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

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Как сообщил в эфире hromadske советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, Национальная полиция сделает официальное заявление с полным перечнем областей.

За соблюдением комендантского часа будет следить полиция

По его словам, сейчас Нацполиция согласовывает с властью на местах, особенно на Западной Украине, дальнейшие действия на эти и следующие выходные, во время которых православные будут праздновать Пасху.

Тандит отметил, что правоохранители за нарушение ограничений будут сначала предупреждать людей, а штрафовать будут только при многократных нарушениях.

Ситуация по областям на 9:00 субботы:

Киев

В Киеве комендантский час из-за усиленных мер карантина вводить не будут, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Львов и область

Во Львовской области также не будет комендантского часа. Жителей только настойчиво просят не выходить из дома во время карантина.

Одесса

Одесская облгосадминистрация рекомендовала ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни в Одессе и райцентре Подольске.

По сути, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Ивано-Франковск

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что комендантский час вводить не будут, но соблюдать карантин нужно. С 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля коммунальные службы будут усиленно дезинфицировать город.

Тернополь

В Тернопольском горсовете объяснили, что комендантских выходных 11 и 12 апреля вводить не будут, однако из-за роста количества больных коронавирусом правоохранители будут осуществлять усиленное слежение за соблюдением карантинных ограничений.

Черновцы

В Черновицкой области ввели комендантский час каждые выходные с 13:00 субботы по 6:00 понедельника. Будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек. АЗС будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.

Волынь

Жителям Волынской области также будет запрещено выходить из дома по выходным, начиная с 11 апреля.

Закарпатье

Аналогичное решение приняла Закарпатская ОГА. С 13:00 субботы по 6:00 понедельника органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии.

Что такое комендантский час

Комендантский час – это запрет на нахождение на улице в определенное время суток. Чаще всего его вводят на вечернее и ночное время, например, с 22:00 до 6:00. Время это устанавливается в каждой стране (а то и регионе) индивидуально, но обычно оно находится в этих пределах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве люди, которые нарушили карантинные ограничения, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

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