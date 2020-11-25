Где в Украине могут случиться вспышки коронавируса: эксперт назвал места

Первоочередные социальные институты в Украине имеют повышенную опасность превратиться в очаги коронавирусной инфекции с катастрофическими последствиями.

Такое мнение в комментарии УНН выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он подчеркнул, что пока ряд европейских стран внедряет массовое бесплатное тестирование всего населения, в нашей стране этого не делают даже для групп риска.

"Безусловно, все социальные институты должны первоочередно тестироваться и системно. Врачи, заключенные, старики, люди, которые находятся в интернатах. Эти заведения могут превращаться в источники, очаги инфекции, и это может иметь тяжелые последствия для всего общества", – считает эксперт.

По его словам, скрыть вспышку инфекции в закрытых учреждениях с повышенными рисками заражения будет трудно. А пока этого не произошло, по примеру европейских стран, он советует начать тестирование в домах престарелых, специнтернатах для людей с инвалидностью, тюрьмах, больницах, воинских частях и тому подобное.

"Это серьезная проблема, и мне кажется, что в первую очередь стоит уделить внимание этому вопросу", – заявил Бортник.

Он уточнил, что сегодня в Украине во всех таких заведениях отсутствует регулярное и массовое тестирование на COVID-19, которое "лежит в пределах ответственности правительства, власти на местах и руководства" самих учреждений.

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Женщину с температурой более 39 градусов и 89% концентрации кислорода в крови руководство заведения сначала не хотело отправлять в медучреждение.

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