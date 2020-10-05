Где украинцы экономят до 40% на аптечных товарах?

С 1 сентября 2020 года украинцы начали экономить на аптечных товарах до 40%. Сезон экономии связан с акцией "Від гвинта", которую проводят фармбренды "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" и "Аптека Шар@". Скидки* до 40% продолжаются полтора месяца. Аптеки предлагают лекарственные средства, диетические добавки, медицинские изделия и другие товары по акционным ценам.

Скидки до 40% помогают снизить финансовое давление на население. Пока аптеки предлагают товары по акционным ценам, покупатели могут подготовиться к командировке, сделать семейные закупки или пополнить запасы домашней аптечки. Молодые родители выбирают детям фруктовые или овощные пюре, молочные каши и смеси с большими скидками. Акция также включает подгузники и мазь от пеленочного дерматита. Будущим мамам можно приобрести масло от растяжек. Аптеки предлагают семьям зубные пасты по акции и большой выбор безрецептурных лекарственных средств: препаратов от боли, заболеваний печени, геморроя, симптомов простуды. Чтобы узнать весь ассортимент акционных позиции и размер скидок на них, можно обратиться к провизору аптеки под брендом "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" и "Аптека Шар@".

Сегодня эти фармбренды взаимодействуют с покупателями не только лично. Чтобы оформить предварительный заказ лекарств онлайн, достаточно указать нужные позиции и добавить их в корзину на официальном сайте "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" или "Аптека Шар@". Не забудьте выбрать адрес торговой точки, куда вам удобно прийти за покупками. Если у вас нет доступа к интернету или вы хотите сделать заказ** по дороге домой, воспользуйтесь сервисом аптечной справки по телефону 5900.

Чтобы все желающие успели сэкономить, аптеки проводят акцию "Від гвинта" с 1 сентября по 15 октября 2020 года. Приобрести товары со скидками можно в фармбрендах "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" и "Аптека Шар@". Акция включает большой ассортимент позиций для детей и взрослых. Кроме лекарственных средств, снижение цен касается средств гигиены, витаминов, зубных паст. В период действия акции покупатели могут сэкономить до 40%.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, приобретение осуществляется в месте продажи.