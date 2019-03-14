"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть

Президент Украины Петр Порошенко встретился с военнослужащими полка "Азов" в Донецкой области, поздравив их с Днем добровольца.
При этом фотография со встречи, обнародованная пресс-службой украинского главы, как и сама новость, стала активно комментироваться интернет-пользователями.
"Кажется, сейчас где-то полыхнет на всю катушку", — пошутил советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторак Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.
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"Я бы сказал, это очень сильный ход. "Азов" — изначально добровольческий батальон. Воюющий батальон. И они действительно достойны знака внимания. И это несмотря на противостояние между Порошенко и Билецким (народный депутат, председатель партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий. — Ред.)", — написал блогер Серж Марко.
"Троллинг 80 уровня", "Это воины Азова! А остальные — титушки Азова", "Зачет", — комментируют пользователи сети.
Встреча с "Азовом"
president.gov.ua
Напомним, 13 марта несколько десятков представителей Национального корпуса устроили акции протеста в Чернигове. Радикалы требуют от президента наказать фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонной сфере Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, такие же протесты ранее прошли в Киеве, Черкассах и Житомире. Так, 9 марта радикалы вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате масштабного побоища пострадали 22 силовика.
В БПП заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.
Очевидец опубликовал видео, на котором видно, как в Черкассах молодчики с символикой Нацкорпуса начали посреди толпы разбрасывать файеры и взрывпакеты.
Реакция Арсена Авакова не заставила себя ждать. Глава МВД заявил, что протестующие "хотели хардкора".
При этом Аваков заверил, что за таким поведением последует жесткое наказание.
10 марта правоохранители провели ряд задержаний и обысков. В частности, схватили главу черкасского Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука, которого также внесли в базу "Миротворца".
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