|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть

9.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко встретился с военнослужащими полка "Азов" в Донецкой области, поздравив их с Днем добровольца.

При этом фотография со встречи, обнародованная пресс-службой украинского главы, как и сама новость, стала активно комментироваться интернет-пользователями.

"Кажется, сейчас где-то полыхнет на всю катушку", — пошутил советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторак Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Новости
''Я вас не боюсь!'' Порошенко вызвал недоумение у Нацкорпуса в Чернигове
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть

president.gov.ua

"Я бы сказал, это очень сильный ход. "Азов" — изначально добровольческий батальон. Воюющий батальон. И они действительно достойны знака внимания. И это несмотря на противостояние между Порошенко и Билецким (народный депутат, председатель партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий. — Ред.)", — написал блогер Серж Марко.

"Троллинг 80 уровня", "Это воины Азова! А остальные — титушки Азова", "Зачет", — комментируют пользователи сети.

"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
Новости
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины: что известно
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть
"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть

Встреча с "Азовом"

Встреча с "Азовом"

president.gov.ua

Напомним, 13 марта несколько десятков представителей Национального корпуса устроили акции протеста в Чернигове. Радикалы требуют от президента наказать фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонной сфере Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, такие же протесты ранее прошли в Киеве, Черкассах и Житомире. Так, 9 марта радикалы вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате масштабного побоища пострадали 22 силовика.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
"Азов"Национальный корпусфотографиисоцсети
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
11
11
Смешно
39
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Нацбанды Авакова - не националисты, не азовцы, а нигде не работающие и оплачиваемые Коломойским профессиональные наемники. Поэтому все их претензии на голос народа, к которому должен прислушаться Порошенко, безосновательны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
У нас умный, открытый и смелый Президент! Зачем нам другой?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Ильенко Александр
Ильенко Александр
П. А. Порошенко -президент Украины !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения