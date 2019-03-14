"Где-то полыхнуло!" Сильное фото Порошенко с "Азовом" взорвало сеть

Президент Украины Петр Порошенко встретился с военнослужащими полка "Азов" в Донецкой области, поздравив их с Днем добровольца.

При этом фотография со встречи, обнародованная пресс-службой украинского главы, как и сама новость, стала активно комментироваться интернет-пользователями.

"Кажется, сейчас где-то полыхнет на всю катушку", — пошутил советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторак Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

president.gov.ua

"Я бы сказал, это очень сильный ход. "Азов" — изначально добровольческий батальон. Воюющий батальон. И они действительно достойны знака внимания. И это несмотря на противостояние между Порошенко и Билецким (народный депутат, председатель партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий. — Ред.)", — написал блогер Серж Марко.

"Троллинг 80 уровня", "Это воины Азова! А остальные — титушки Азова", "Зачет", — комментируют пользователи сети.

Встреча с "Азовом" president.gov.ua

Напомним, 13 марта несколько десятков представителей Национального корпуса устроили акции протеста в Чернигове. Радикалы требуют от президента наказать фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонной сфере Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, такие же протесты ранее прошли в Киеве, Черкассах и Житомире. Так, 9 марта радикалы вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате масштабного побоища пострадали 22 силовика.

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