''Где-то на планете сгорел Гундяй'': украинцы ликуют из-за Томоса

Украинцы бурно восприняли восстановление исторической справедливости в виде получения от Константинополя Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

В сети начали массово выражать ликование касательно того, что "разорваны цепи" РФ, которые веками сковывали государство.

"Наконец, свершилось! Многовековые российско-имперские цепи окончательно сброшено! Историческая справедливость восстановлена! Митрополит Епифаний получил Томос от Вселенского Патриарха! Отныне в Украине наша каноническая Единая Поместная Автокефальная Украинская Православная Церковь", – написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"А у нас есть Томос. Это только начало пути, но главное – мы уже на нем. И идем уверенно вперед", – добавил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Господь увидел борьбу украинского народа за независимость. Он услышал наши молитвы. Он должным образом воздал нам по трудам нашим. Ему стало угодно, чтобы Его Святейшество Варфоломей и Синод Константинопольской Церкви-Матери сказали долгожданное "да" независимой церкви в Украине", – также заявил президент Петр Порошенко.

Господь побачив боротьбу українського народу за самостійність. Він почув наші молитви. Він належно воздав нам по трудах наших. Йому стало угодно, щоб Його Всесвятість Варфоломій і Синод Константинопольської Церкви-Матері сказали довгоочікуване "так!" незалежній церкві в Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р.

Журналист Роман Скрипин отметил, что это была ювелирная игра, а также посмеялся, что "где-то на планете сгорел агент Гундяев".

"Томос получен. Произошло. Это же пример "теневой дипломатии", когда КГБ-РПЦ оказалось неспособным остановить процесс. А оно оказалось – все просто. Все в Wikipedia о Варфоломея: "Диакон Варфоломей служил в турецкой армии, а в 1963 году продолжил обучение в Папском Восточном институте в Риме. Темой его диссертации было каноническое право Православной Церкви. Этим обучения будущего Патриарха не закончилось – в высших учебных заведениях Швейцарии и Мюнхена он продолжает специализироваться в области церковного законодательства". Он просто юрист. Игра в длинную. И все сделано канонически и выверено. Ювелирно. Безупречно. И здесь где-то на планете вспыхнула маленькая петарда. Нет, не свеча, а дешевая китайская петарда. Это сгорел агент Гундяев", – написал журналист.

"Томос в сумке – НАТО на мысли", "Томос наш. Поздравляю всех", "В то время, когда на Фанаре подписывали Томос, в Карпатах над Верховиной появилось гало / нимб вокруг Солнца. Это – знак добра и единения. Пусть так и произойдет", – возликовали украинцы.

У той час, коли на Фанарі підписували #Томос, в Карпатах над Верховиною з‘явилося гало/німб навколо Сонця. Це - знак добра і єднання. Нехай так і станеться. pic.twitter.com/mhF3Np2fRz — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 6 січня 2019 р.

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