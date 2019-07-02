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"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

1.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.

Судя по фотографиям, опубликованным в Twitter RoksolanaToday&Крым25%, в Мисхоре на пляже всего с десяток людей.

"Мисхор, высокий сезон 2019. Тут где-то 6-7 миллионов турыстов!", – с иронией подписаны снимки с пустынными пляжами и набережными курорта.

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"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали провальный туристический сезон в Крыму.

В это время в Бердянске Запорожской области из-за мощного юго-западного ветра на пляжи выбросило огромное количество зловонных водорослей.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
о.... роксолана научился находить фотки "пустого крыма с загорающими".... А теперь еще научите человека учитывать время суток!!!! А то на фото небо чистое, а солнца нет.... Ранее утро?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пляжи на выходных забиты дикими понаехами, только вчера их медведь драл...а тут цивилизация. Цивилизация пьянит! Или бояра пьянит...нужно разбираться)))
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hunt andres
hunt andres
Девиз роесоланы: я сегодня до зари встану, я к широкому пройду морю:-))))
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