"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

В оккупированном Крыму, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.

Судя по фотографиям, опубликованным в Twitter RoksolanaToday&Крым25%, в Мисхоре на пляже всего с десяток людей.

"Мисхор, высокий сезон 2019. Тут где-то 6-7 миллионов турыстов!", – с иронией подписаны снимки с пустынными пляжами и набережными курорта.

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Мисхор

Высокий и широкий сезон 2019 pic.twitter.com/EADshGGwSg — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 июля 2019 г.

Мисхор

высокий сезон 2019

тут где то 6-7 миллионов турыстов! pic.twitter.com/GbmMPNz5NY — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали провальный туристический сезон в Крыму.

В это время в Бердянске Запорожской области из-за мощного юго-западного ветра на пляжи выбросило огромное количество зловонных водорослей.

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