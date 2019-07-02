"Где то 6-7 миллионов туристов!" В Крыму показали "высоко-широкий" сезон во всей красе

В оккупированном Крыму, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.
Судя по фотографиям, опубликованным в Twitter RoksolanaToday&Крым25%, в Мисхоре на пляже всего с десяток людей.
"Мисхор, высокий сезон 2019. Тут где-то 6-7 миллионов турыстов!", – с иронией подписаны снимки с пустынными пляжами и набережными курорта.
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Мисхор— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 июля 2019 г.
Высокий и широкий сезон 2019 pic.twitter.com/EADshGGwSg
Мисхор— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 июля 2019 г.
высокий сезон 2019
тут где то 6-7 миллионов турыстов! pic.twitter.com/GbmMPNz5NY
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали провальный туристический сезон в Крыму.
В это время в Бердянске Запорожской области из-за мощного юго-западного ветра на пляжи выбросило огромное количество зловонных водорослей.
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