Где смотреть богослужения на Пасху-2020: список каналов

В связи с угрозой коронавируса украинцев призвали придерживаться карантина и оставаться дома на Пасху. В связи с этим ряд телеканалов будут транслировать праздничные богослужения.

С призывом "пересидеть" Пасху дома накануне выступил президент Украины Владимир Зеленский, чтобы "наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы любимые люди были всегда рядом".

Так, богослужения Православной церкви Украины покажут телеканалы 1+1 и UA:Перший в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 3:00.

Трансляция из Украинской православной церкви (МП) будет доступна в это же самое время на телеканалах Интер и Украина.

В свою очередь богослужения Украинской греко-католической церкви можно будет посмотреть утром в воскресенье, 19 апреля, с 7:30 до 11:00 на телеканалах ICTV и UA:Перший.

Офис президента

О главных традициях, истории, запретах, а также о том, как будет праздноваться Пасха-2020 в условиях карантина – читайте в материале OBOZREVATEL.

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