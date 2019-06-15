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"Где распятые мальчики?" Соколова прошлась по топорном фейке "ЛНР"

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла бредовый фейк террористов "ЛНР" о том, как бойцы ВСУ якобы заставляли жителей оккупированных территорий топтать флаг псевдореспублики.

Боевики придумали легенду о "героической" бабушке, которая отвлекла внимание целого блокопоста и буквально отодрала флаг от асфальта из-под колючей проволоки. Телеведущая разнесла ряд нестыковок в выдумке оккупантов и устроила им троллинг в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

"Мне кажется, что Marvell может заинтересоваться этой историей. То есть, ценность этой новости равняется меньше, чем ни х*я. Ребята, что-то вы хватку теряете. Начинали с "распятых мальчиков", "химических атак", а скатились всего лишь до прибитого к полу флага. Скоро, чтобы сорвать минские переговоры, наши военные будут звонить к вам в квартиры и убегать", – шутит украинская журналистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова разоблачила постоянное искажение невыгодных российской власти фактов в пропагандистских СМИ страны-агрессора. Она на конкретных примерах показала, как для россиян создают параллельную реальность.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
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