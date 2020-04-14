Где обязательно носить маски: Минздрав дал новое разъяснение

Из-за непонимания гражданами норм соблюдения масочного режима во время карантина в связи с коронавирусом правительство и медики еще раз предоставили разъяснения о понятии "общественное место", где это является обязательным.

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Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на постановление Кабмина №211 от 11 марта о предотвращении распространения на территории страны COVID-19.

Согласно ему, общественное место – это часть/части любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, за плату, постоянно, периодически или время от времени, в частности подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

В общественных местах украинцы должны обязательно носить маски

Общественным местом также считаются:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Кроме этого, опосредованно общественные места определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

В то же время подчеркивается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к таким относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. д.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", – отметили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что повседневное использование масок или других средств индивидуальной защиты после пандемии коронавируса COVID-19 станет новой нормой жизни.