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"Где народ Тверской области?!" Цимбалюк разнес главный миф России о Донбассе

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Россия, которая продвигает миф об особом "народе Донбасса", должна применить эту формулу и к каждому из своих регионов.

С такой инициативой выступил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что считает абсолютной нелепостью выдумку российской пропаганды, поскольку она не имеет ничего общего с реальностью.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Тут же по телевизору говорили, что есть "народ Донбасса". Нет, ну тогда нужно проговаривать четко – "народ" Донецкой области в прошлом, дончане. Новый "народ" – дончане и луганчане. Правда, если размышлять в таких категориях, то, получается, должен быть и "народ", Хабаровского края или Тверской области. Или, может быть, "народ" Калининградской области?" – задался вопросом украинец.

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"А почему нет? Если есть отдельный "народ Донбасса", то почему эту формулу нельзя применить к Российской Федерации? Ведь они так часто советуют нам федерализироваться", – добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк отметил, что никто из других государств, а особенно Россия, не имеет права указывать Украине, каким должно быть ее государственное устройство. Следовательно, какие-либо разговоры о федерализации абсолютно бессмысленны.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Как же он похож на свою сестру Цымбалюк-Романовскую из Москвы, та алкоголичка и аферистка несёт пургу и этот точно такой же
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