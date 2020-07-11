Где можно заразиться COVID-19: в Израиле медики составили рейтинг опасных мест

Кирилл Лютый Общество 01:25, 12.07.2020

Израильский Минздрав составил рейтинг мест скопления людей с самой высокой и самой низкой вероятностью заразиться коронавирусом.

Как сообщил в Facebook бизнесмен Олег Вишняков, медики распределили все места по 9 группам.

Занятия и места с самым низким риском заражения:

  • 1 категория: доставка еды курьерами, занятия спортом на воздухе.

  • 2 категория: детские игры (дети-подростки), использование одного туалета в доме, заправка машин на АЗС, кемпинг, посещение музея.

  • 3 категория: поход в гости в другую семью, посещение врача, еда за пределами дома, покупки в супермаркете, отдых на пляже, ходьба по оживленной улице.

Занятия и места со средним риском заражения:

  • Категория 4: купание в общественном бассейне, посещение торгового центра, пользование общественными туалетами, пикник на природе, пребывание в гостинице.

  • Категория 5: посещение кинотеатра, занятия в школе и летние лагеря, посещение казино, работа в общем офисе, посещение парикмахерской, спортивные игры на спортивной площадке.

  • Категория 6: перелеты, посещение ресторана, поездка в автобусе или поезде, занятия в спортзале, боулинг, посещение пожилого человека в его доме, игра в баскетбол.

Занятия и места с наибольшей опасностью:

  • Категория 7: посещение свадьбы, рукопожатия или объятия, отказ от ношения защитной маски, еда в общественной столовой, игры на детских площадках.

  • Категория 8: посещение спектакля или концерта, посещение синагоги, церкви, мечети, посещение стадиона, посещение паба (внутри помещения).

Наиболее опасное занятие:

  • Категория 9: посещение ночного клуба.

Facebook Олега Вишнякова

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зарегистрировали четыре медицинских препарата, которые проходят клинические испытания на лечение от коронавируса (COVID-19) – "Амизон Макс", "Амиксин ИС", "Биовен", "Корвитин".

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