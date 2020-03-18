Где можно пересечь границу Украины на авто: список мест

Министерство внутренних дел Украины опубликовало список мест, где можно пересечь границу Украины на автотранспорте.

Как известно, авиасообщение, поезда и автобусы на данный момент отменены из-за карантина. В связи с этим появился следующая инфомация.

Где можно пересечь границу Украины на авто

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сенькивка- Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута" "Славутич-Комарин";

в Киевской области: "Вильча-Александровка";

в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель";

в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка".

На границе с Польшей:

во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчева";

в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишнее-Немецкое".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Лужники-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Звонково-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь".

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное-Сирет".

На границе с Молдовой:

в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";

в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";

в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая".

На границе с Россией:

в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";

в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец";

в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 марта, в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен. Во всех населенных пунктах ввели запрет на пребывание более 10 человек в салоне транспортного средства.

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