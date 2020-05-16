Где можно пересечь границу с Польшей пешком и где на авто: пояснение

Пересечь границу с Польшей пешком можно через пункт пропуска "Шегини", который открылся в ночь на 16 мая.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрей Демченко, польская сторона осуществляет пропуск исключительно пеших граждан, оформление автомобилей, как легковых так и грузовых, не проводится.

Где можно пересечь границу с Польшей пешком, а где на авто

Он напомнил, что ранее украинские граждане прибывали в пешем порядке и на другие пункты пропуска, там их переправление через границу происходило специальными автобусами, но сейчас эта возможность закрывается.

В ПП "Краковец" такое сообщение уже прекращено: польская сторона всех перенаправляет на "Шегини".

"В пункте пропуска "Ягодин" ситуация следующая: польской стороне потребуется некоторое время, чтобы проинформировать граждан о закрытии пропуска в пешем порядке, поэтому пока автобусы курсируют, но впоследствии это будет прекращено. Поэтому гражданам, которые путешествуют, нужно это учесть. На "Раве-Русской" не фиксируется прибытие людей в пешем порядке", – отметил Демченко.

Зато в трех вышеперечисленных пунктах пропуска можно пересечь границу на автомобиле, что невозможно в "Шегинях".

Спикер пограничной службы добавил, что ситуация в ПП "Шегини" спокойная, скопления людей нет, обеспечивается необходимая дистанция при пересечении границы. Также осуществляется температурный скрининг.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины 6 мая приняло решение, которым восстановило работу пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения Скадовский морской торговый порт, временно закрытых в связи с пандемией коронавируса.

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