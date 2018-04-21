"Где мозги?" Курсанты училища в Киеве угодили в скандал с флагом СССР

Курсантов Киевского военного инженерного радиотехнического училища на юбилее учебного заведения выстроили рядом с советским знаменем.

Об этом сообщил в Facebook журналист Айдер Муждабаев, отметив, что инцидент произошел в субботу, 21 апреля.

При этом журналист Виталий Гайдукевич проинформировал, что данное происшествие уже попало в поле зрения тех, "кому надо".

"Если бы за попытки попраздновать советские "юбилеи" в современной армии кому-то рубанули связку выговоров и неполное соответствие, нынешней фотографии не было бы", - написал Гайдукевич в Facebook.

Пользователи сети также были возмущены увиденным. "Что это? Приехали", "СССР головного мозга", "Недоноски совковые", "Где мозги?" - пишут они.

Как писал "Обозреватель", ранее в училище Харькове разгорелся скандал из-за пропаганды СССР.