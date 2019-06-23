"Где люди?" В Крыму забили тревогу из-за отсутствия туристов

В Евпатории в оккупированном Крыму забили тревогу из-за отсутствия толп туристов, которые обещали оккупанты.

На популярных среди отдыхающих пляжах, а также в кафе на набережной Евпатории найти туристов оказалось сложной задачей. На жалобы местных жителей обратил внимание блогер Крымский бандеровец.

"Вчера поехали на самый известный пляж Евпатории около 23:00, никого нет, в кафе тоже никого"… Потом поехали на Симферопольскую улицу. Та же картина, людей нет. Тишина. Где люди?" — интересуются в сети.

"Люди в Крыму не отдыхают с 2014 года", "В Турции", "Просто люди телевизора насмотрелись, что тут пляжи кишат туристами. Мест свободных нет! Наивные!".

Крым. В поисках семи миллионов туристов pic.twitter.com/Bi31o5m15k — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 июня 2019 г.

Крым Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали "бешеный" поток украинцев в Крым.

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