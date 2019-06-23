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"Где люди?" В Крыму забили тревогу из-за отсутствия туристов

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В Евпатории в оккупированном Крыму забили тревогу из-за отсутствия толп туристов, которые обещали оккупанты.

На популярных среди отдыхающих пляжах, а также в кафе на набережной Евпатории найти туристов оказалось сложной задачей. На жалобы местных жителей обратил внимание блогер Крымский бандеровец.

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"Вчера поехали на самый известный пляж Евпатории около 23:00, никого нет, в кафе тоже никого"… Потом поехали на Симферопольскую улицу. Та же картина, людей нет. Тишина. Где люди?" — интересуются в сети.

"Люди в Крыму не отдыхают с 2014 года", "В Турции", "Просто люди телевизора насмотрелись, что тут пляжи кишат туристами. Мест свободных нет! Наивные!".

"Где люди?" В Крыму забили тревогу из-за отсутствия туристов

Крым Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали "бешеный" поток украинцев в Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Открытие новой набережной в Ялте: вообще ни кто не пришёл https://youtu.be/7yLP1FEICIo
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Пигин Макс
Пигин Макс
Михаил Устинов, Это проплаченная Путиным массовка. На самом деле, там никого нет!!!)))))))))))))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А где фото пустынных пляжей?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Все на пляжах Одессы))))))))))))))))
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