Где купить подарки на Новый год со скидками: подборка от OBOZREVATEL

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,0 т.
Где купить подарки на Новый год со скидками: подборка от OBOZREVATEL

Несмотря на то, что этот Новый год абсолютно не похож на предыдущие и от привычных корпоративов, больших концертов и вечеринок большинство компаний отказались, это не повод провести праздник в пижаме и не дарить подарки близким.

Поэтому делимся с вами подборкой полезных рекомендаций, где можно найти варианты подарков со скидками, а также красивые новогодние наряды:

  • Answear – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 14% на покупки от 1700 гривен;

  • Bonprix – действует до 73% дисконта на одежду, обувь и аксессуары;

  • Eobuv – действует до 50% скидки на обувь, аксессуары от премиум брендов;

  • Intertop – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 10% при покупке на сумму от 899 гривен;

  • Make Up – можно найти подарочные косметические наборы со скидкой до 80%;

  • Lotto Sport – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 15% на спортивную одежду и обувь. Может быть отличным вариантом подарка для ваших близких;

  • Book24 – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 8%;

  • WineTime – в разделе представлен промокод на дополнительную скидку 8% на приобретение любых алкогольных напитков.

УкраинаНовый год 2021