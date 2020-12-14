Где купить подарки на Новый год со скидками: подборка от OBOZREVATEL
Несмотря на то, что этот Новый год абсолютно не похож на предыдущие и от привычных корпоративов, больших концертов и вечеринок большинство компаний отказались, это не повод провести праздник в пижаме и не дарить подарки близким.
Поэтому делимся с вами подборкой полезных рекомендаций, где можно найти варианты подарков со скидками, а также красивые новогодние наряды:
Answear – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 14% на покупки от 1700 гривен;
Bonprix – действует до 73% дисконта на одежду, обувь и аксессуары;
Eobuv – действует до 50% скидки на обувь, аксессуары от премиум брендов;
Intertop – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 10% при покупке на сумму от 899 гривен;
Make Up – можно найти подарочные косметические наборы со скидкой до 80%;
Lotto Sport – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 15% на спортивную одежду и обувь. Может быть отличным вариантом подарка для ваших близких;
Book24 – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 8%;
WineTime – в разделе представлен промокод на дополнительную скидку 8% на приобретение любых алкогольных напитков.