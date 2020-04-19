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19 апреля • обновлено в 07:49
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Где гулять с ребенком на карантине: нашлась альтернатива детской площадке

1.1т
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Прогулка с ребенком на детской площадке крайне опасна в ситуации пандемии коронавируса COVID -19, но существует приемлемая альтернатива.

Об этом в эфире ObozTV рассказал семейный врач Владислав Ващенко. "Детские площадки закрыли не просто так. Там идет контакт с поверхностями. Известно, что коронавирусная инфекция стойкая на металлах, на дереве. Всю горку вы все равно антисептиком не обработаете, всю лавку не обработаете, всю землю вы не обработаете. Ребенок упал, встал, дотронулся до лица руками – всё", – пояснил он.

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В качестве альтернативы детским площадкам врач предложил два варианта. Первый – выехать с ребенком за город и там погулять, не контактируя ни с кем, держа ребенка на руках. Но такая прогулка также может быть опасной, и родители должны отдавать себе в этом отчет, подчеркнул медик.

В то же время он порекомендовал наиболее приемлемую и наиболее безопасную замену детской площадке и прогулке.

"Если вы будете чаще проветривать помещение, если вы поставите дома увлажнитель, по возможности – дезинфекатор или очиститель воздуха, этим вы обеспечите лучшее самочувствие детей, себя и не будете подвергать опасности других", – пояснил медик.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Эксклюзив
Место
Украина
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